Fiorentina, De Gea resta nel mirino della Juve: Di Gregorio tra le idee per sostituirlo in viola

David de Gea è rientrato a Firenze dopo il permesso concesso per motivi familiari ed è pronto a riprendere il suo posto tra i pali nella sfida contro il Parma. Il portiere spagnolo arriva però da settimane complicate: nelle ultime due gare sono arrivati errori pesanti per un giocatore della sua esperienza, episodi che hanno riacceso il dibattito attorno alla stagione della Fiorentina. Durante l’anno De Gea è stato spesso decisivo con interventi determinanti, ma le difficoltà difensive della squadra hanno finito per esporlo più del previsto. La dirigenza viola, inoltre, non ha rafforzato a sufficienza il reparto arretrato né in estate né nel mercato di gennaio, lasciando il numero uno spagnolo a gestire una linea difensiva non sempre all’altezza.

A fare discutere sono state anche alcune dichiarazioni dopo la sconfitta di Udine. Parole interpretate da qualcuno come uno scarico di responsabilità verso i compagni, ma che in realtà volevano soprattutto richiamare la squadra alla realtà: giocando come visto alla Dacia Arena diventa difficile vincere partite e centrare l’obiettivo della salvezza. De Gea, che resta uno dei leader dello spogliatoio, proverà ora a rispondere nel modo che conosce meglio, cioè con le parate. La Fiorentina si affida ancora alle sue mani per ritrovare sicurezza e continuità.

Nonostante il recente rinnovo fino al 2028, il futuro dello spagnolo resta comunque oggetto di voci di mercato. Da Torino continua a circolare il suo nome per la Juventus e per sostituirlo a Firenze c'è, a sua volta, la pista che porta al bianconero Michele Di Gregorio. Inoltre, la Fiorentina dovrà valutare la crescita di Tommaso Martinelli, giovane portiere attualmente in prestito alla Sampdoria su cui il club di Commisso intende puntare per il futuro. A riportarlo è FirenzeViola.it.