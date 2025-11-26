Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud (25' st Skhiri), Chaibi; Doan (33' st Wahi), Götze (25' st Batshuayi), Knauff (33' st Buta); Burkardt (13' st Bahoya). A disp: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Cahndler, Dills. All.: Toppmöller
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (29' st Kolasinac); Bellanova, De Roon, Ederson (24' st Musah), Zappacosta (24' st Zalewski); De Ketelaere, Lookman (37' st Sulemana); Scamacca (24' st Krstovic). A disp.: Sportiello, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, . All.: Palladino
Arbitro: Kavanagh
Marcatori: 15' st Lookman (A), 17' st Ederson (A), 20' De Ketelaere (A)
