La Fiorentina cerca gioie in Europa, al Franchi sfida all'AEK dell'ex viola Jovic

Finita la due giorni di Champions League, arriva il momento delle coppe europee gemelle, l'Europa League e la Conference. In quest'ultima competizione scende in campo la Fiorentina, opposta ai greci dell'AEK Atene, squadra infarcita di ex Serie A. E con un ex Fiorentina degli anni recenti come Luka Jovic pronto a guidarne l'attacco.

In conferenza stampa Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha così presentato la partita e le sue insidie: "Il campo internazionale è un altro calcio. Incontriamo una squadra che mi è piaciuta guardare, ha un gioco propositivo. Sono una squadra offensiva, con gente di gamba sugli esterni. In campionato sono a 3 punti dal primo posto e conosco la loro fame e la loro determinazione. Hanno fatto più fatica in coppa ma la conference può ribaltare ogni pronostico. Dobbiamo saper interpretare bene la differenza tra campionato e coppa".

Assieme al suo allenatore era presente il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia: "Loro sono una squadra molto fisica ma che gioca. L'aspetto dei duelli è quello che ti fa conquistare la palla ed è troppo importante. Nelle ultime partite stiamo cercando di concentrarci su questo sì". Sui problemi tecnici della Fiorentina, ha poi aggiunto: "Stiamo lavorando molto sulla lettura dei momenti della gara. Credo che comunque che dobbiamo concentrarci e migliorare. Le scelte in una gara fanno troppo la differenza".