Fiorentina, De Gea: "Regalato i primi 20/30 minuti, ora pensiamo al campionato"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Crystal Palace valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League e perso per 3-0.

Cosa serve per il ritorno?

"Sembra difficile, ma non impossibile. Il terzo gol fa male, preso in modo troppo facile su un cross. Sappiamo che loro sono una squadra forte, al ritorno dovremo fare anche di più per vincere 3-0 e fare una cosa meravigliosa".

Perché l'approccio così?

"Non dobbiamo dimenticare che 3 mesi fa eravamo in grande difficoltà e non è facile quando non ti spetti di essere lì. Sembra di no, ma stiamo facendo qualcosa di importante. Abbiamo regalato i primi 20/30 minuti e, quando accade contro una squadra forte, ti fa due gol. Potevamo fare il 2-1 e alla fine abbiamo concesso il terzo. Ora dobbiamo fare bene in campionato, per non retrocedere".

Perché questa differenza con la Premier?

"Non lo so, ma sicuramente la Premier è davanti alla Serie A. Loro hanno anche più soldi e più strutture, fanno le cose molto bene. Abbiamo peccato nei primi 20/30 minuti, dopo era dura. Abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo un gol, con quello sarebbe stato tutto diverso".