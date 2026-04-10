Fiorentina disastrosa e ad un passo dall'eliminazione, il Palace ne fa 3. Vanoli: "Ottimo 2° tempo"

Servirà un'impresa. Forse anche qualcosa di più. Si complica terribilmente il cammino europeo della Fiorentina, spazzata via dal Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League con un 3-0 che lascia pochissime speranze a Paolo Vanoli e i suoi in vista della gara di ritorno al Franchi in programma tra una settimana.

Qui le pagelle di Crystal Palace-Fiorentina a cura della redazione di TMW

Il Palace ne fa 2 in 10 minuti

Dopo una buona partenza degli ospiti, i padroni di casa iniziando a guadagnare campo con il passare dei minuti e la partita cambia in 10 minuti. Al 24' intervento in ritardo di Dodo su Guessand dopo che il franco-ivoriano aveva già calciato. L'arbitro non ha dubbi e, dopo un check al VAR, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Mateta che spiazza con freddezza De Gea. Passano dieci minuti e il Palace realizza il 2-0: gran palla scodellata in area da Kamada per Munoz, che in sforbiciata pesca Mateta. De Gea dice di no al tap-in ravvicinato del francese ma non può nulla sulla ribattuta a pochi passi di Mitchell.

La Fiorentina prova a riaprirla, ma il Palace chiude i conti

Nella ripresa va ad un passo dal riaprire la gara la Fiorentina: dopo un bellissimo triangolo sulla destra tra Harrison e Dodo, il brasiliano pesca Fabbian nel cuore dell'area del Palace che da ottima posizione calcia con il corpo troppo all'indietro e scheggia la traversa. Al 58' altro squillo dei viola con un colpo di testa di Gudmundsson su suggerimento di Harrison che finisce facile tra le mani di Henderson. Sul finale però sono di nuovo le Eagles a rendersi pericolose e al 90' arriva il tris che chiude i conti: Kamada pesca benissimo Sarr sul secondo palo, Comuzzo si fa beffare dalla traiettoria del giapponese e Sarr manda i suoi ad un passo dalla semifinale della competizione.

Le parole di Vanoli nel post match

Una sconfitta che il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha analizzato così nel post partita: "Sapevamo che il Palace era una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Abbiamo approcciato bene, ma l'episodio del rigore ci ha un po' destabilizzato. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo con grande personalità, ci è mancato il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Ad una squadra di Premier League non puoi concedere niente, hanno la qualità per farti gol. L'unica arrabbiatura è nel finale, rischiavamo di prendere anche il quarto".