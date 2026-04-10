Emery: "Non sono d'accordo, il calcio italiano non è in crisi. Io ho imparato molto da voi"

Unai Emery, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 del suo Aston Villa contro il Bologna al Dall'Ara, ha commentato la situazione che sta vivendo il calcio italiano, rispondendo così quando gli è stato chiesto come mai fosse in crisi: "Non sono d'accordo che lo sia, il vostro movimento negli ultimi ha visto l'Inter arrivare due volte in finale di Champions, l'Atalanta vincere l'Europa League, Roma e Fiorentina in finale. Vero che l'Italia non si è qualificata, ma a livello di club penso sta facendo molto bene con tante squadre di ottimo livello. Ho imparato molto dalla vostra tattica, penso al 3-5-2 di Gasperini e dell'Inter che ha portato grandi risultati".

Che ne pensa del match di oggi?

"Il Bologna è stato migliore di noi nel primo tempo, siamo stati timidi e troppo bassi. Abbiamo provato tante palle lunghe ma non siamo riusciti a portare la partita dove volevamo, pur avendo le nostre occasioni e abbiamo concesso poco. Avevamo la sensazione di non meritare, mentre nel secondo tempo ci siamo sciolti e siamo andati molto meglio trovando anche il terzo gol. Bisogna comunque essere prudenti, il Bologna è già stato capace di rimontare ed è molto forte fuori casa. I primi novanta minuti sono andati molto bene, ma c'è grande rispetto per loro: davanti al nostro pubblico dobbiamo correggere gli errori commessi stasera".

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