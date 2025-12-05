Fiorentina, è l'ora di Gudmundsson? Vanoli: "Credo in lui. La fine del processo lo rasserena"

Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra Sassuolo e Fiorentina, gara ceh aprirà la 14^ giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei viola Paolo Vanoli. Queste le sue parole riguardo Gudmundsson e la possibilità di fare l'esterno: "Lo potrebbe fare ma lo preferisco dentro al campo. Ha le qualità tecniche per giocare lì e sarebbe una forzatura farlo giocare da esterno".

Sulle due punte

"Quando parlo di due punte non parlo per fora di due punte fisiche: queste possono avere caratteristiche diverse. Piccoli e Kean devono stare davanti al difensore, se invece c'è Albert si può giocare più in verticale. Cambiano le caratteristiche. Kean in Nazionale ha giocato sia con Retegui che con Pellegrini. Gud ha altre caratteristiche che io vorrei giocare: con lui ad esempio ho bisogno più di mezz'ale che si inseriscono".

Ha visto un Gudmundsson più rilassato dopo la chiusura del caso giudiziario?

"Sì, l'ho stimolato molto. Dal punto di vista umano ha passato tre anni non facili. Adesso si è liberato e voglio che si liberi anche in campo e faccia vedere di ciò che è capace: credo molto in lui. Ora lo vedo più sereno e come ha detto lui, non vuole esser compatito e per questo deve dare tutto e aiutarci restando concentrato sul calcio".

Gudmundsson può giocare insieme a Piccoli e Kean?

"A livello tattico si può fare tutto, ma c'è sempre bisogno di equilibrio e di difendere. Certo, se vogliamo forzare la partita possono giocare tutti insieme".