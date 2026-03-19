Fiorentina, Fagioli: "Mi trovo bene da regista”

La Fiorentina conquista la qualificazione ai quarti di finale di Conference League grazie al successo per 2-1 in casa del Rakow, dopo la vittoria con lo stesso risultato nella gara d’andata. All’ArcelorMittal Park di Sosnowiec, la squadra di Vanoli ribalta l’iniziale vantaggio dei polacchi con le reti di Ndour e Pongracic nei minuti di recupero. Al termine dell’incontro, Nicolò Fagioli, autore di una prova di grande equilibrio in regia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione della squadra e le sue sensazioni personali in maglia viola.

Dopo la gara di ritorno contro il Rakow, cosa rappresenta per voi questo successo?

"La partita di Cremona ci ha un po’ fatto uscire dall’apnea continua che abbiamo vissuto quest’anno. Oggi abbiamo faticato per colpa del campo, ma siamo stati bravi nelle seconde palle. Nel primo tempo non abbiamo gestito bene il possesso, poi c’è stata una bella reazione e abbiamo trovato le soluzioni giuste. Vincere qui, su un terreno difficile, dà fiducia e dimostra che la squadra ha carattere."

La Conference è un obiettivo concreto per la Fiorentina?

"Per me, ma anche per il mister e per i compagni, lo è sempre stata, anche quando eravamo sotto in classifica. Domenica ci aspetta una partita importantissima e, dopo la sosta, dovremo affrontare un altro turno difficile contro il Crystal Palace, un avversario tosto. L’obiettivo è continuare a crescere e portare avanti entrambe le competizioni, come abbiamo fatto nell’ultima gara di campionato."

Ti stai adattando sempre di più al ruolo di regista. Come ti trovi in questa posizione?

"Mi sto trovando bene, per merito mio ma anche del mister e dello staff. Riesco a essere sempre dentro al gioco e questo è fondamentale per me. Io sono il play della Fiorentina, ma siamo bravi anche a costruire sugli esterni, a creare superiorità e a servire gli attaccanti nel modo giusto."

Uno sguardo alla Nazionale: pensi già al Mondiale?

"Il Mondiale resta un sogno, ma adesso sono concentrato solo sulla Fiorentina. Il resto lo valuterà mister Gattuso. Devo continuare a lavorare così, rimanere costante e farmi trovare pronto."