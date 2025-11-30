Fiorentina, Ferrari annuncia: "Con Mandragora manca solo la firma per il rinnovo"

Prima della sfida contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN è intervenuto Alessandro Ferrari per commentare la gara in programma: "Ci sono dei momenti in cui i giocatori, con determinate esperienza, si fa carico della situazione. Ha rappresentato il pensiero di chi vuole unire i gruppi, prendendosi le responsabilità di chiedere compattezza dopo una gara comunque giocata male".

Palladino è stata una possibile scelta?

"Non c'è stata la possibilità. C'erano dei nomi, ma siamo andati direttamente su Vanoli dopo una chiacchierata con lui dopo il progetto e dicendoci che sarebbe stato molto complicato, comunque voglioso di raggiungere l'obiettivo".

Rinnovi?

"Con il mister faremo il punto della situazione per il mercato. Con Mandragora il rinnovo è fatto, con Dodò speriamo di trovare la quadra in fretta".