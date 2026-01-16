Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1

Finisce 1-1 alla Cetilar Arena tra Pisa e Atalanta, al termine di una gara intensa, combattuta e vissuta a strappi. Un pareggio che matura nel finale, quando l’Atalanta sembra aver trovato il colpo decisivo e il Pisa invece reagisce con carattere, premiando una prestazione fatta di pressione, coraggio e continuità. Il punto a testa ottenuto nell'anticipo valido per il 21° turno fotografa bene l’andamento complessivo del match, anche se ai fini della classifica serve più ai locali che agli ospiti.

Nel primo tempo sono i toscani a farsi preferire. Il Pisa prende in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti, alzando il baricentro e costringendo l’Atalanta a difendersi bassa per lunghi tratti. Le occasioni migliori arrivano soprattutto su palla inattiva e sulle verticalizzazioni improvvise: clamorosa la doppia chance al 22’, quando Carnesecchi salva prima su Meister e poi sulla ribattuta mancata per centimetri. L’Atalanta risponde a sprazzi, affidandosi alle ripartenze e a qualche invenzione individuale, ma senza mai davvero cambiare il copione. Si va dunque al riposo sullo 0-0, con il Pisa sicuramente più intraprendente.

Nella ripresa l’Atalanta cresce con i cambi e alza il ritmo. Tra le novità anche l’esordio assoluto di Raspadori con la maglia nerazzurra, inserito da Palladino per dare qualità tra le linee. Carnesecchi diventa nuovamente protagonista con almeno due interventi decisivi, mentre Scuffet risponde presente sull’altro fronte. L'incontro si accende nel finale: all’83’ Krstovic firma lo 0-1, ma il Pisa reagisce subito e all’87’ trova il pari con Durosinmi, anche lui all’esordio in Serie A, che svetta di testa su cross di Leris. Finisce 1-1, tra applausi e rimpianti condivisi.

