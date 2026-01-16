Fiorentina, resta vivo l'interesse per Fabbian: c'è un'ipotesi di scambio col Bologna
Il mercato di gennaio della Fiorentina continua a muoversi soprattutto attorno al centrocampo. Oltre alla candidatura di Thorstvedt, come riporta Sky Sport in casa viola resta infatti molto concreta anche l’ipotesi che porta a Giovanni Fabbian, profilo che piace per dinamismo e inserimenti offensivi.
Il classe 2003 del Bologna, autore fin qui di un gol in venti presenze complessive stagionali, è considerato una soluzione funzionale per arricchire la mediana a disposizione di Vincenzo Italiano. I rapporti tra i due club potrebbero favorire un’operazione costruita su più fronti: nel fine settimana Fiorentina e Bologna si affronteranno in campionato e proprio in quell’occasione potrebbero essere avviati i primi contatti diretti.
Sul tavolo potrebbe finire il nome di Simon Sohm, arrivato a Firenze dal Parma nell’ultima sessione estiva. Il centrocampista svizzero ha già collezionato venti presenze nella prima parte di stagione, trovando la via del gol soltanto nella sfida di Conference League contro il Mainz, disputata pochi giorni prima dell’arrivo di Paolo Vanoli.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.