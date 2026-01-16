Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con l'Avellino:

Portieri: Bleve, Fiorillo, Mazzini.

Difensori: Calabrese, Illanes, Oliana, Ruggeri.

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Cicconi, Hasa, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Troise, Zanon, Zuelli.

Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

Le parole di Calabro in conferenza stampa

"Abbiamo iniziato positivamente la stagione per quanto riguarda il rendimento in trasferta per poi calare col passare delle settimane. Come avevo già detto precedentemente, credo sia un dato strettamente collegato alle reti subite, del resto in trasferta, quando ci è capitato di andare in svantaggio, abbiamo sempre trovato grandi difficoltà a ribaltare la situazione, anche a fronte dell’atteggiamento degli avversari. - prosegue l’allenatore come si legge sul sito dei toscani - Resto saldamente convinto di come la solidità difensiva sia un fattore fondamentale, soprattutto in un campionato equilibrato come la Serie B. Attualmente, siamo reduci da due clean sheet casalinghi, a dimostrazione di quanto il lavoro quotidiano incentrato sul miglioramento di alcuni nostri difetti stia portando dei frutti, quindi la speranza è quella di poter confermare questo trend anche in trasferta.”