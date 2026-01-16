Empoli-Sudtirol, i convocati di Castori: out Masiello, Coulibaly e Martini

Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la 20ª giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 17 gennaio alle ore 15.00 allo "Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena" contro l'Empoli.

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Pietrangeli, Veseli.

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Mallamo, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.

Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Verdi.

Le parole di Castori in conferenza stampa

"La squadra arriva alla vigilia della trasferta ad Empoli in buone condizioni generali, consapevole della forza e della qualità dell’avversario: circa gli indisponibili, sono out Masiello, Coulibaly e Martini, spero non ci siano ulteriori contrattempi dell'ultima ora. Anche perché l’Empoli è in grande ripresa, e ci aspetta un altro impegno difficile. L’Empoli è una formazione di grande qualità e tecnica, pericolosa nelle ripartenze e dotata di giocatori veloci e abili nel palleggio. Affrontarla richiede attenzione e gestione del ritmo di gioco, gli avversari vanno mantenuti il più possibile lontani dalla nostra area di rigore. La squadra dovrà leggere con attenzione le varie situazioni tattiche che si presenteranno durante la partita e applicare i propri concetti con disciplina, puntando a esprimere al meglio le proprie caratteristiche per ottenere un risultato positivo".