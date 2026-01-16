Atalanta, Krstovic: "Partita molto difficile, mi diverto a giocare in questa squadra"
Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Pisa: "Per noi è un punto importante, adesso dobbiamo preparare la gara di Champions e poi c'è il Parma. Oggi è stata una partita difficile, con tanti duelli nel primo tempo. Nel secondo siamo andati più forte trovando il gol, poi loro hanno trovato il pareggio e alla fine non siamo tanto felici per il pareggio".
Cosa è cambiato per te quest'anno?
"Qui ci sono tanti buoni giocatori, io aspetto il mio momento lavorando ogni giorno al cento per cento. Per noi è importante prendere la strada giusta, come in queste ultime 5-6 partite nelle quali abbiamo vinto prendendo pochi gol".
Ti diverti in questa squadra?
"Sì".
