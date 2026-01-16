TMW Entella, Chiappella: "Bravi a restare in partita dopo il gol subito. Parodi? Ottima stagione"

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby ligure concluso sull'1-1 al "Ferraris" contro la Sampdoria: "Il pareggio è giusto per quello che ha detto il campo. Ci teniamo stretti questa prova di personalità, non era facile venire a Marassi a fare una partita così coraggiosa. Nonostante l'episodio fortuito della transizione in cui abbiamo perso palla e siamo stati puniti alla prima situazione offensiva della Sampdoria, siamo stati bravi a restare in partita e a non perdere gli equilibri, trovando a nostra volta l'episodio che ci ha permesso di portare a casa un punto che per noi è importantissimo".

Con che consapevolezza torna a casa stasera?

"Stiamo lavorando sull'aspetto mentale. L'ho ribadito a più riprese prima e dopo Monza, oltre che prima di questa partita: abbiamo fatto tante buone cose, alternate ad alcuni piccoli incidenti di percorso che ci hanno tolto qualcosa a livello di punti. La sintesi è che il girone d'andata non ci ha portato i punti sperati. Per il nostro obiettivo finale, dobbiamo essere abituati che poi ci portino punti e ci consentano di migliorare la classifica. Andiamo alla ricerca di concretezza, i ragazzi lo hanno recepito e sanno che ogni gara è fondamentale per il nostro percorso: non dobbiamo lasciare nulla di intentato, sono contento che la prova di oggi abbia dato continuità a quanto fatto col Monza. Siamo riusciti a dare una soddisfazione al nutrito gruppo di tifosi che ci ha seguito: questa era una partita storica e anche i nostri supporters hanno vissuto una bella serata".

La staffetta Franzoni-Dalla Vecchia era prevista? Siete stati bravi a cambiare qualcosa tatticamente nel corso della gara...

"Sapevamo che Franzoni poteva anche non giocare, ma ha voluto esserci e quindi lo ringraziamo: dimostra sempre un grandissimo attaccamento, ma c'era una percentuale di rischio che potesse farsi male e quindi abbiamo fatto il massimo che era a sua disposizione. Dalla Vecchia rientrava a sua volta da un problema muscolare, anche lui aveva un minutaggio ridotto e quindi abbiamo deciso di dare il giusto equilibrio allo spazio per entrambi. Abbiamo cercato di dare energie e scelte diverse alla squadra con altre sostituzioni. Con Bariti abbiamo dato dei tempi di gioco diversi, lui è riuscito a farsi trovare tante volte libero e ha messo diverse palle importanti: è stata una scelta azzeccata, è un ragazzo d'oro che si fa sempre trovare pronto ed è da considerarsi un titolare. Mi sembra giusto sottolineare anche il suo bellissimo atteggiamento".

Quattro punti tra Monza e Sampdoria: quanto è importante per voi?

"La consapevolezza è un aspetto importante quando si affrontano squadre come Monza e Sampdoria. Mi è piaciuta la personalità con cui le abbiamo sfidate, oltre alla volontà di andare a ricercarci le vittorie. Non deve essere un tranello, però, perché in Serie B si incontrano tante squadre forti e tutte le partite sono complicate da leggere e da giocare. La nostra qualità deve essere quella di affrontare tutti con umiltà e rispetto, lavorando sulle caratteristiche degli avversari per metterli in difficoltà".

Sul gol subito, si poteva spendere un fallo?

"Abbiamo fatto un errore tecnico in un momento positivo per noi. Siamo forse un po' mancati nell'ultimo terzo di campo, nelle scelte e nella qualità: si poteva rimediare all'errore con un fallo tattico, ma non abbiamo avuto malizia in quella circostanza. Anche questo può essere uno spunto che ci portiamo a casa".

Un commento su Parodi e Debenedetti?

"Parodi sta facendo un'ottima stagione, esaltante sotto tutti i punti di vista: incarna il nostro spirito sotto forma di applicazione, entusiasmo e nel crederci fino alla fine. Non è casuale che si sia ritrovato in area a chiudere al meglio l'azione del pareggio, sono davvero contento di quello che sta facendo. Debenedetti è un altro ragazzo interessante, sta trovando continuità nel minutaggio e nel numero di partite che riesce ad affrontare. Oggi ha dovuto fare una partita sporca e di duello, noi siamo stati meno bravi nell'ultima fase offensiva e lo abbiamo lasciato troppo solo: dobbiamo migliorare per metterlo nelle migliori condizioni, ma non fa mai mancare il suo apporto. Ha grandissimi margini e una bella predisposizione al lavoro: deve continuare a lavorare in questa direzione".