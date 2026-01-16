Serie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 21^ giornata di Serie A:
PISA-ATALANTA - Venerdì 16 gennaio, ore 20.45
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Coppola, Canestrelli; Tourè, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
---------------------------
UDINESE-INTER - Sabato 17 gennaio, ore 15.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Atta, Davis. Allenatore: Runjaic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Mkhtaryan, Barella, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.
---------------------------
NAPOLI-SASSUOLO - Sabato 17 gennaio, ore 18.00
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
---------------------------
CAGLIARI-JUVENTUS - Sabato 17 gennaio, ore 20.45
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
---------------------------
PARMA-GENOA - Domenica 18 gennaio, ore 12.30
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
---------------------------
BOLOGNA-FIORENTINA - Domenica 18 gennaio, 15.00
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.
---------------------------
TORINO-ROMA - Domenica 18 gennaio, 18.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
MILAN-LECCE - Domenica 18 gennaio, 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
CREMONESE-VERONA - Lunedì 19 gennaio, 18.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Floriani; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Niasse, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.
---------------------------
LAZIO-COMO - Lunedì 19 gennaio, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
