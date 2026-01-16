Domani Padova-Mantova, i convocati di Modesto: Fedel out per scelta tecnica
Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sul campo del Padova:
PORTIERI: Andrenacci, Bardi, Vukovic
DIFENSORI: Bianay Balcot, Mullen, Bani, Radaelli, Castellini, Cella, Pittino
CENTROCAMPISTI: Wieser, Falletti, Trimboli, Marai, Paoletti, Zuccon
ATTACCANTI: Mensah, Mancuso, Fiori, Ruocco, Marras, Bragantini, Buso
Assenti i lungodegenti Mantovani e Bonfanti; Caprini e Maggioni alle prese con fastidi muscolari; Artioli alle prese con il recupero dopo l'attacco di appendicite della settimana scorsa. Non convocato per scelta tecnica Fedel. Aggregato al gruppo il giovane Marai (2008).
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
