Cagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli
Nuova avventura in Serie C per Alessandro Vinciguerra. L’esterno offensivo classe 2005, di proprietà del Cagliari, è pronto a lasciare il Pescara, dove aveva iniziato la stagione in Serie B.
Come raccolto da TMW il giovane attaccante ha trovato poco spazio nella prima parte di campionato, collezionando appena 4 presenze per un totale di 75 minuti. Per questo motivo il prestito con il club abruzzese verrà risolto anticipatamente, consentendo al giocatore di rientrare temporaneamente a Cagliari.
Da lì, Vinciguerra sarà nuovamente ceduto in prestito, questa volta al Monopoli, dove proseguirà la stagione in Serie C con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e minutaggio.
