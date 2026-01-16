TMW Juve, Mateta è il primo obiettivo per questa sessione di mercato. Costa tra i 25 e i 35 mln

La Juventus spinge per Jean Philippe Mateta. Il centravanti francese è il primo obiettivo per Damien Comolli, richiesto espressamente da Luciano Spalletti, che lo vuole ancor di più rispetto a un vice Yildiz - per cui Openda può essere adattato in quella zona di campo - oppure di un altro attaccante. Niente scambio con Jonathan David che, del resto, vuole rimanere a Torino dopo avere finalmente rotto il ghiaccio psicologicamente anche grazie ai gol segnati nell'ultimo periodo.

Mateta costa tra i 25 e i 35 milioni di euro. Questo perché fra un anno e mezzo sarà a scadenza con il Crystal Palace, con l'idea di poterlo prendere a giugno - a una cifra inferiore - ma che già da ora può essere un fattore per la Juventus. Perché l'idea è quella di avere un attaccante forte fisicamente e che possa essere diverso da David e Openda. Ancora da capire come funzionerà la situazione con Dusan Vlahovic se, eventualmente, dovesse arrivare già a gennaio.

È un acquisto in anticipo per cercare di arrivare al quarto posto. Dare a Spalletti un altro attaccante per non avere rimpianti, visto che tutte le big corrono in direzione quarto posto. La Juventus non vuole lasciare nulla di intentato.