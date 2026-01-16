Raspadori è già il jolly dell'Atalanta, Palladino: "L'ho messo punta e poi spostato tra le linee"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio di Pisa, ha commentato così la prestazione della sua Atalanta nell'anticipo del 21° turno di Serie A e l'esordio di Raspadori: "Sapevamo che era una partita difficile, su un campo complicato, dove hanno fatto fatica tante squadre. Avevamo preparato proprio questo tipo di gara, una gara sporca con tante palle lunghe, duelli e seconde palle. Abbiamo un po' regalato il primo tempo, non siamo entrati con lo spirito giusto. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, entrando con un altro piglio e un altro spirito. Abbiamo avuto la bravura di restare dentro la partita, l'abbiamo sbloccata e poi loro hanno pareggiato con merito. Se vogliamo vederla positivamente, comunque, dico che un mese e mezzo fa queste partite le avremmo perse. Il pareggio è giusto".

Sul ruolo giusto per l'esordiente Raspadori: "Lui può fare la prima punta, così come il trequartista a destra o sinistra. Jack deve giocare dentro al campo, anche come sottopunta, è un giocatore che ci dà tante soluzioni".

Sull'ingresso di Krstovic poco dopo aver tolto Scamacca: "Volevo aprire la difesa a cinque del Pisa. Prima ho messo Raspadori prima punta, ma la loro fisicità non ci permetteva di entrare. A quel punto ho spostato Raspadori tra le linee e messo Krstovic. Così abbiamo dato maggio ampiezza e segnato l'1-0".