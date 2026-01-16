Chi è Rafiu Durosinmi, la potenziale arma salvezza del Pisa che ha già segnato all'esordio

Il Pisa ha trovato il suo nuovo centravanti e mister Gilardino lo ha capito immediatamente. Rafiu Durosinmi ha segnato all’esordio in Serie A, entrando nella ripresa e firmando il gol dell’1-1 contro l’Atalanta alla Cetilar Arena. Un impatto immediato e forse anche inaspettato, che racconta molto del motivo per cui la società toscana ha deciso di investire con decisione su di lui nel mercato di gennaio.

Classe 2003, nigeriano, Durosinmi arriva dal Viktoria Plzen, dove si è imposto come uno dei profili offensivi più interessanti del campionato ceco. In stagione ha messo insieme 13 gol in 32 presenze tra tutte le competizioni, giocando anche in Europa tra preliminari di Champions League ed Europa League. Attaccante strutturato, potente fisicamente ma mobile, è cresciuto nel Karviná prima del salto di qualità nel 2023 con il Plzen, club che ne ha valorizzato continuità e istinto realizzativo.

Il Pisa lo ha acquistato a titolo definitivo per 9 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra che racconta ambizione e necessità. I nerazzurri avevano segnato appena 15 gol nelle prime 20 giornate e cercavano un riferimento offensivo vero. Il gol all’esordio, arrivato da subentrato, è un segnale chiaro: Durosinmi è pronto a prendersi il Pisa sulle spalle e a diventare presto un punto fermo nella corsa salvezza.