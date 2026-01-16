Ufficiale
Monopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027
TUTTO mercato WEB
Il Monopoli blinda Riccardo Calcagni. Il centrocampista classe 1994, arrivato la scorsa estate in biancoverde dopo le esperienze con Novara e Viterbese, ha rinnovato il proprio contratto con il club pugliese per un’ulteriore stagione.
Di seguito la nota ufficiale del club:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Riccardo Calcagni per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027.
Per il centrocampista perugino, classe 1994, arrivato a Monopoli a settembre, finora 17 presenze (16 in campionato e 1 in Coppa Italia) e 1 assist con il Gabbiano".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile