Juventus, c'è già l'intesa con Mateta e il Crystal Palace apre. Sprint anche per Maldini
La Juventus accelera sul mercato e lavora su due tavoli importanti per rinforzare l’attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, c’è apertura totale del Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta: la formula sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, soluzione che soddisfa il club inglese e permette alla Juve di diluire l’investimento. Il giocatore, dal canto suo, ha già trovato l’accordo con la Juventus.
Parallelamente, procede bene anche la trattativa con l’Atalanta per Daniel Maldini. I contatti tra i club sono continui e si lavora per definire gli ultimi dettagli, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura a breve. Anche in questo caso, la Juve guarda a un’operazione in prestito, puntando su un profilo giovane ma già abituato alla Serie A e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo.
