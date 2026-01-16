Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club

Lungo comunicato della Pergolettese, che ha voluto fare chiarezza sulla situazione societaria e sugli sviluppi futuri in seno al club gialloblù: "La U.S. Pergolettese 1932 desidera rivolgersi ai propri tifosi, alla stampa, agli investitori e a tutta la comunità cremasca per fare chiarezza sull’attuale momento sportivo e societario, ribadendo con fermezza i principi di stabilità, continuità e programmazione che guidano il Club.

La situazione di classifica, seppur al momento non in linea con le aspettative, è seguita con grande attenzione e responsabilità da parte della Società, che continua a lavorare quotidianamente per garantire alla squadra il massimo supporto tecnico, organizzativo e umano. La stagione è ancora in corso e la Pergolettese è determinata a proseguire il proprio percorso con equilibrio, fiducia e spirito di squadra.

Fino ad oggi, la Società ha scelto in modo consapevole di mantenere invariati i ruoli societari e l’organizzazione interna.

Questa decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire continuità gestionale ed evitare cambiamenti strutturali di forte impatto. Una scelta di responsabilità, orientata a preservare competenze, professionalità e assetti organizzativi che, nel tempo, hanno contribuito a costruire l’identità e la solidità della U.S. Pergolettese 1932.

Parallelamente, la Società conferma che è in corso un percorso graduale strategico e condiviso di riassetto della proprietà. Un passaggio pensato per favorire nuove opportunità di crescita, rafforzare la struttura societaria e garantire una maggiore stabilità economica e progettuale nel medio e lungo periodo.

Questo processo sarà affrontato con la massima attenzione, nel rispetto della storia del Club, dei suoi valori e del forte legame con il territorio di Crema. Ogni decisione verrà presa con l’obiettivo di costruire una Pergolettese sempre più solida, sostenibile e competitiva nel medio-lungo periodo.

La Società ringrazia i tifosi per il sostegno costante, la passione e il senso di appartenenza dimostrati anche nei momenti più complessi e difficili. Il supporto della città di Crema è e resta una forza fondamentale per la squadra, dentro e fuori dal campo.

La U.S. Pergolettese 1932 guarda avanti con fiducia, convinta che il lavoro, l’unità e la determinazione siano la strada giusta per affrontare il presente e costruire il futuro".