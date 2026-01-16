Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club

Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del clubTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:19Serie C
Daniel Uccellieri

Lungo comunicato della Pergolettese, che ha voluto fare chiarezza sulla situazione societaria e sugli sviluppi futuri in seno al club gialloblù: "La U.S. Pergolettese 1932 desidera rivolgersi ai propri tifosi, alla stampa, agli investitori e a tutta la comunità cremasca per fare chiarezza sull’attuale momento sportivo e societario, ribadendo con fermezza i principi di stabilità, continuità e programmazione che guidano il Club.

La situazione di classifica, seppur al momento non in linea con le aspettative, è seguita con grande attenzione e responsabilità da parte della Società, che continua a lavorare quotidianamente per garantire alla squadra il massimo supporto tecnico, organizzativo e umano. La stagione è ancora in corso e la Pergolettese è determinata a proseguire il proprio percorso con equilibrio, fiducia e spirito di squadra.

Fino ad oggi, la Società ha scelto in modo consapevole di mantenere invariati i ruoli societari e l’organizzazione interna.
Questa decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire continuità gestionale ed evitare cambiamenti strutturali di forte impatto. Una scelta di responsabilità, orientata a preservare competenze, professionalità e assetti organizzativi che, nel tempo, hanno contribuito a costruire l’identità e la solidità della U.S. Pergolettese 1932.

Parallelamente, la Società conferma che è in corso un percorso graduale strategico e condiviso di riassetto della proprietà. Un passaggio pensato per favorire nuove opportunità di crescita, rafforzare la struttura societaria e garantire una maggiore stabilità economica e progettuale nel medio e lungo periodo.

Questo processo sarà affrontato con la massima attenzione, nel rispetto della storia del Club, dei suoi valori e del forte legame con il territorio di Crema. Ogni decisione verrà presa con l’obiettivo di costruire una Pergolettese sempre più solida, sostenibile e competitiva nel medio-lungo periodo.

La Società ringrazia i tifosi per il sostegno costante, la passione e il senso di appartenenza dimostrati anche nei momenti più complessi e difficili. Il supporto della città di Crema è e resta una forza fondamentale per la squadra, dentro e fuori dal campo.

La U.S. Pergolettese 1932 guarda avanti con fiducia, convinta che il lavoro, l’unità e la determinazione siano la strada giusta per affrontare il presente e costruire il futuro".

Articoli correlati
Union Brescia, Orlandi rientra dal prestito all'Ospitaletto e si trasferisce alla... Union Brescia, Orlandi rientra dal prestito all'Ospitaletto e si trasferisce alla Pergolettese
Latina, arriva l'esterno Tomaselli dalla Pergolettese: ha firmato per un anno e mezzo... Latina, arriva l'esterno Tomaselli dalla Pergolettese: ha firmato per un anno e mezzo
Latina, in arrivo l'esterno offensivo Tomaselli: sarà acquistato dalla Pergolettese... Latina, in arrivo l'esterno offensivo Tomaselli: sarà acquistato dalla Pergolettese
Altre notizie Serie C
Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il... Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B" TMW RadioIl Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Monopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027 UfficialeMonopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027
Cagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli TMWCagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli
Gubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia TMWGubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia
Monopoli, ecco il centrale Bove: ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club UfficialeMonopoli, ecco il centrale Bove: ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Vicenza, torna l'attaccante Tonin. Arriva a titolo definitivo dal Bologna UfficialeVicenza, torna l'attaccante Tonin. Arriva a titolo definitivo dal Bologna
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
4 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
5 Calciomercato Juventus, l'occasione a parametro zero che può cambiare il centrocampo
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine top news n.1 Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma gli portiamo fortuna". Poi aggiunge: "Si vedrà"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
Immagine top news n.4 Juve, Spalletti: "Cercavamo un vice Yildiz, ma non voglio mettergli pressione. Domani c'è"
Immagine top news n.5 Fiorentina, ecco Jack Harrison: "Forza Viola, sono molto contento di essere qui"
Immagine top news n.6 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.7 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto
Immagine news Altre Notizie n.3 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa-Atalanta 1-1, le pagelle: esordio da sogno per Durosinmi, Krstovic non basta
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Mateta è il primo obiettivo per questa sessione di mercato. Costa tra i 25 e i 35 milioni
Immagine news Serie A n.3 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine news Serie A n.4 Esordio da sogno per Rafiu Durosinmi: stacco imperioso e gol dell'1-1 in Pisa-Atalanta
Immagine news Serie A n.5 L'Atalanta la sblocca a Pisa: Krstovic entra e segna subito l'1-0 alla Cetinar Arena
Immagine news Serie A n.6 Martorelli sul caso Fortini-Fiorentina: "Il rischio per i viola è di averlo già perso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello, che partita!
Immagine news Serie B n.3 Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a Cherubini
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 20ª giornata: Bari-Juve Stabia visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Monza-Frosinone, i convocati di Bianco: torna Obiang. C'è anche Izzo in lista
Immagine news Serie B n.6 Monza-Frosinone, i convocati di Alvini: tornano a disposizione Gelli e Kvernadze
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Immagine news Serie C n.3 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Cagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)