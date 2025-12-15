Milan, Fullkrug scala posizioni: contatti avviati con l'entourage

Il Milan continua a portare avanti le proprie valutazioni in ottica mercato, con le trattative che apriranno ufficialmente il prossimo 2 gennaio. Ed il tal senso, secondo il quotidiano Tuttosport, nelle ultime ore il direttore sportivo Igli Tare si sta concentrando soprattutto sul reparto offensivo.

Nkunku continua ad avere difficoltà di rendimento, mentre Santiago Gimenez è ancora fuori e rischia di saltare anche la Supercoppa Italiana, con le sue statistiche che restano comunque al di sotto delle attese. E così il Milan continua nella propria ricerca di un possibile colpo in attacco già per questo mese di gennaio.

Il dirigente albanese, spiega il quotidiano, nelle ultime ore ha avviato i contatti con l'agente di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco che non sta trovando spazio al West Ham. A Londra non sta riuscendo ad incidere come aveva fatto in Germania ed il Milan lo sta valutando seriamente per esperienza e questioni economiche. Presto, in questo senso, andrà in scena anche un colloquio esplorativo con il West Ham, per capire nel dettaglio costi e condizioni dell'eventuale operazione. Quello del tedesco non è però l'unico nome valutato in queste settimane dalla dirigenza rossonera, con anche i profili di Mauro Icardi, Joshua Zirkzee, Fabio Silva e Gabriel Jesus.