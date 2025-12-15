Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce, il nuovo gioiello di Corvino vale già 40 milioni: Tiago Gabriel alletta la Premier League

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:53Serie A
Pierpaolo Matrone

Il Lecce si gode un’altra intuizione firmata Pantaleo Corvino. Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004, è ormai una realtà consolidata della Serie A e il suo rendimento non è passato inosservato. In Italia Inter e Juventus hanno già inviato osservatori per seguirlo da vicino, mentre dall’Inghilterra West Ham e Brentford sono i club che hanno mosso i passi più concreti. E la lista dei pretendenti è destinata ad allungarsi. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Merito anche del lavoro quotidiano di Eusebio Di Francesco, che non ha nascosto la propria soddisfazione: "Tiago sta crescendo. Falcone lo sta aiutando tanto, è il nostro leader, e anche Gaspar è un giocatore di livello", ha spiegato il tecnico dopo l’1-0 sul Pisa. I numeri raccontano l’impatto del centrale lusitano: Tiago Gabriel è nella top 5 della Serie A per duelli vinti, un dato che certifica solidità e continuità. Alto 1,94, ma sorprendentemente rapido ed elegante palla al piede, può agire anche da terzino destro. È un profilo completo, serio e riservato, molto apprezzato anche nello spogliatoio.

Arrivato dall’Estrela Amadora lo scorso gennaio per circa un milione di euro più bonus, oggi il suo valore è schizzato alle stelle. Il Lecce lo valuta non meno di 40 milioni e ha già fatto sapere di non volerlo cedere nella finestra di gennaio. La linea del club è chiara: valorizzare e vendere solo alle proprie condizioni. I precedenti Krstovic e Dorgu lo confermano. In campo Tiago Gabriel continua a convincere: gol al Cagliari, prestazione dominante contro il Pisa, con quasi tutti i duelli vinti e una percentuale di passaggi riusciti del 91,3%, 17 dei quali in avanti. Per il Lecce è una certezza, per il mercato un nome sempre più caldo.

