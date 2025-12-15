Tether vuole la Juve, Zoff sicuro: "Sono certo che Elkann non cederà mai la società"

In un'intervista rilasciata a Libero, Dino Zoff, ex capitano della Juventus, ha commentato il rifiuto da parte di John Elkann all'offerta presentata da Tether per l'acquisizione del club bianconero. Queste le sue parole: "Non ho mai ritenuto si potesse concretizzare l'accordo. Ci sono un po' rimasto, poi ho pensato che sarebbe stata una cosa impossibile da concretizzarsi. Infatti, puntuale, è arrivato il "no grazie" di Exor".

L'ex portiere ha spiegato poi perché ritiene che sia impossibile la cessione della società: "La Juventus per la quale ho tifato sin da bambino non è soltanto una società di calcio, è qualcosa di più a Torino. Per capirlo occorre averci giocato e averla allenata come ho fatto io. Penso che sia rimasta la stessa anche sotto la gestione di John Elkann, visto che di fronte a un'offerta che pareva seria è stato detto e motivato un no".

Zoff ha poi parlato del legame indissolubile tra la Juventus e la famiglia Agnelli: "Non ho mai creduto alle voci sulla cessione del club, né in passato né adesso. Il perché è molto semplice: quando giocavo con la maglia numero 1 di quella squadra mi sembrava valesse quasi più della Fiat per l'Avvocato e per tutta la famiglia. Se è così anche per John Elkann? Posso solo dire che il legame con la dinastia è saldo dal 1923, quindi da 102 anni. E la storia a parlare. Non penso si interrompa mai malgrado certe voci e certe offerte".

Una Juve che negli ultimi anni ha trovato molte difficoltà, ma per Zoff il futuro è chiaro: "Non sono nella testa di John Elkann ma, ripeto, sono certo che la Juventus non verrà mai ceduta. Una cosa sono i giornali, un'altra la squadra del cuore del casato".