Fiorentina, Galloppa: "Futuro? Io voglio solo conquistare i ragazzi. Poi il club farà le proprie scelte"

Il tecnico ad interim della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Mainz in Conference League, rispondendo anche ad una domanda sulle possibilità di permanenza sulla panchina viola anche in futuro. Eventualità complicata ad oggi, con la Fiorentina che sta cercando di stringere per l'arrivo di Paolo Vanoli.

Ha in testa l'idea di poter restare oltre a domani e oltre al Genoa?

"Io mi sento solo di conquistare questi ragazzi, poi quello che sarà il futuro lo vedremo. Mi è stata data l'opportunità e voglio conquistare i protagonisti che sono i giocatori. Non voglio sembrare quello messo lì, la società farà le proprie valutazioni, io intanto voglio entrare nella testa dei ragazzi e far sì che si possano fidare di me".

Come ha trovato a livello di testa i ragazzi?

"L'ho trovato com'è normale che sia. La squadra non è contenta. Io sono arrivato all'ultimo, ho trovato lo spogliatoio chiuso perché i ragazzi stavano parlando. Quando le cose non vanno sembra tutto nero ma bisogna isolarsi e ripartire. Dobbiamo aiutarci fra di noi, il fatto che i ragazzi si siano confrontati è sintomo che si stanno prendendo le responsabilità del momento".

State già pensando al campionato o pensate al Mainz?

"Domanda sbagliata. Domani è importante, dolo dopo penseremo a domenica. La Fiorentina ha fatto vedere che questa competizione può dare soddisfazioni, ma ora non ci pensiamo".