Lookman non gradisce la sostituzione, è battibecco con Juric a Marsiglia: la ricostruzione
Nel corso di Marsiglia-Atalanta va segnalato un momento di tensione al 75': Ademola Lookman viene sostituito da Ivan Juric che inserisce Yunus Musah. Il nigeriano, che pochi minuti prima si è visto annullare un gol, non ha gradito per nulla il cambio e avviandosi verso la panchina si è rivolto in modo evidentemente poco carino nei confronti del tecnico. Che ha risposto al giocatore a muso duro.
Prima che la situazione degenerasse, Lookman è stato allontanato dallo staff del tecnico. Al termine della partita Juric è tornato da Lookman per dirgli qualcosa prima che il giocatore prendesse la via dello spogliatoio mentre tutta la squadra era in campo a festeggiare il successo.
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
09:45A Tutta C
Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"
