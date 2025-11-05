Lookman non gradisce la sostituzione, è battibecco con Juric a Marsiglia: la ricostruzione

Nel corso di Marsiglia-Atalanta va segnalato un momento di tensione al 75': Ademola Lookman viene sostituito da Ivan Juric che inserisce Yunus Musah. Il nigeriano, che pochi minuti prima si è visto annullare un gol, non ha gradito per nulla il cambio e avviandosi verso la panchina si è rivolto in modo evidentemente poco carino nei confronti del tecnico. Che ha risposto al giocatore a muso duro.

Prima che la situazione degenerasse, Lookman è stato allontanato dallo staff del tecnico. Al termine della partita Juric è tornato da Lookman per dirgli qualcosa prima che il giocatore prendesse la via dello spogliatoio mentre tutta la squadra era in campo a festeggiare il successo.