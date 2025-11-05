Fiorentina, Galloppa: "Avrei voluto stravolgere tutto tatticamente. Ma sono qua da un giorno..."

Tanti i concetti espressi da Daniele Galloppa nella conferenza stampa prima del match contro il Mainz. Il tecnico ad interim della Fiorentina, in attesa della firma di Paolo Vanoli, ha così parlato:

Cosa le ha chiesto il club e quale è stato il primo impatto?

"La società me lo ha comunicato ieri dopo l'allenamento della Primavera, non è che mi ha chiesto tanto... Sappiamo quale è il momento, mi hanno chiesto di portare alla squadra entusiasmo e serenità perché la squadra ne ha bisogno. Si respira questa cosa, ma non è niente di straordinario. Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, ho visto grande entusiasmo, ho cercato di alleggerirgli la testa e mi sono trovato molto bene. Speriamo di fare una grande partita domani".

Cosa serve ora alla squadra?

"Penso di essere abbastanza intelligente, so che non posso fare il tiki taka in un giorno. Serve essere pratici, sono ripartito da cose che loro conoscevano e cercando di trasmettergli la mia mentalità. La Fiorentina deve giocare da grande, esprimere un calcio piacevole e bello e poi difendere da piccola. Voglio una squadra affamata, voglio innamorarmi della squadra che alleno. Io sono stato giocatore e mi dava fastidio quando la palla ce l'avevano gli altri".

Tatticamente cosa chiederà alla squadra? In porta giocherà Martinelli?

"Domani giocherà Martinelli. Tatticamente non voglio svelare troppe cose, ma non cambieremo molto perché non c'è stato il tempo. Spero cambi qualcosa dal punto di vista dell'attitudine. Sono qua da 6 anni, ho sentito tante cose su Italiano, su Palladino e poi su Pioli. Io credo che le cose le puoi fare se sai gestire la palla. Io voglio questo. Se gestisci i tempi con la palla puoi fare anche cose diverse, se non riesci a gestire la palla rischi di allungarti e di andare in sofferenza".

Tatticamente cosa pensa? Farà delle rotazioni?

"Tatticamente avrei voluto stravolgere tutto per dare qualcosa di diverso, ma c'è stato troppo poco tempo e non volevo mettermi davanti ai ragazzi. Ora serve solo ritrovare entusiasmo, ho visto ragazzi responsabili che a me sono piaciuti tanto. Farò delle rotazioni, valuterò le partite prima e le partite dopo".