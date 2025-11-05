Inter col minimo indispensabile e qualche rischio di troppo. Ma le buone notizie abbondano

L'Inter esce con 3 punti dalla sfida contro il Kairat Almaty a San Siro. E già questa è la prima bella notizia. Il 2-1 con cui i nerazzurri hanno avuto la meglio sui kazaki nasconde fino a un certo punto i rischi che hanno corso gli uomini di Chivu che nonostante le solite folate di qualità hanno concesso agli ospiti il colpo del pareggio dopo l'iniziale faticoso vantaggio di Lautaro Martinez. Poi ci ha pensato Carlos Augusto a sistemare le cose e a bucare una porta che sembrava stregata.

Le buone notizie dicevamo. Oltre ai 3 punti che fanno sorridere la classifica, il tecnico nerazzurro non può far altro che essere soddisfatto per la rete del suo capitano, a secco in campionato da 4 partite. Così come per il rientro in campo di Marcus Thuram dopo l'infortunio, col francese che ha messo in mostra voglia di incidere e soprattutto di tornare ad esultare.

Poi le tante questioni di contorno: Calhanoglu ha potuto tirare un po' il fiato in un periodo particolarmente intenso. Pio Esposito continua a crescere e continua a farlo bene, non solo per l'assist preciso e calibrato per Carlos Augusto. Bisseck continua a mostrare miglioramenti, sia che giochi da centrale che da braccetto come questa sera. Bonny entra dalla panchina e si rende utile in tutte le zone del campo. Zielinski può diventare arma in più se trova questa continuità, dopo anche lo straordinario gol contro il Verona.