L'Inter scaccia i fantasmi kazaki: 2-1 al Kairat Almaty, ma che fatica

Risultato finale: Inter-Kairat 2-1

Con più fatica del previsto, ma l'Inter fa il suo dovere contro il Kairat Almaty portando a casa la quarta vittoria consecutiva in Champions League. I kazaki fanno sudare i nerazzurri, che fanno il minimo sindacale in una gara che ha fatto vedere qualche fantasma per una possibile beffa. Decisivi Lautaro Martinez, ritrovato al gol, e Carlos Augusto.

Subito tre chance per l'Inter

Chivu fa turnover: De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski e Pio Esposito dal primo minuto. L'Inter controlla, al 10' Anarbekov risponde alla gran botta di Dimarco, poi la ribattuta di Lautaro viene salvata sulla linea da Sorokin. Grossa chance per Lautaro, che non si aspettava di ritrovarsi un pallone lisciato dalla difesa, la sfera poi carambola su Esposito che a porta quasi sguarnita centra il compagno. L'Inter macina gioco: Zielinski vede Lautaro che apre troppo l'interno sfiorando l'incrocio da ottima posizione. Bisseck va in contrasto con Arad, l'arbitro assegna il rigore, ma viene richiamato al VAR e ci ripensa.

Reazione Kairat, poi Lautaro la sblocca

Nei primi 20 minuti il pallone è di esclusivo possesso nerazzurro, poi i rivali tirano fuori la testa rendendosi pericolosi su corner, con una deviazione di Edmilson, reattivo Sommer. Edmilson ci prova altre due volte senza pungere, poi Satpayev colpisce la parte superiore della traversa su un tiro deviato da Bisseck. Al 45' Lautaro Martinez raccoglie un pallone vagante in area dopo un tentativo di testa di Esposito: il primo tiro viene murato, ma l'argentino la mette in rete sulla ribattuta.

Arad pareggia per il Kairat

Nella ripresa Chivu risparmia Lautaro, sostituendolo con Bonny. Pronti-via, gran botta di Esposito, si stende bene Anarbekov. Al 56' il Kairat pareggia i conti: sugli sviluppi di un corner, Arad svetta su un pallone vagante.

Carlos Augusto firma il 2-1

Invenzione di Bonny con il tacco per Esposito, che arriva in scivolata a deviare davanti all'uscita di Anarbekov, che lo mura. È l'antipasto del gol: Esposito lavora una palla per Carlos Augusto, che scarica una gran botta per il 2-1. Chivu ritrova anche Thuram, inserito al 61' per Esposito: il francese va vicino al bersaglio di testa. Ancora Thuram prova il sinistro, tiro troppo sul portiere.