Milan, Morata è costato 17 milioni. Quella dello spagnolo è un'operazione in perdita

Tra le operazioni del Milan che saltano all'occhio nel bilancio c'è quella di Alvaro Morata. Dai documenti in mano a MilanNews.it si evince che lo spagnolo è stato acquistato per 17 milioni all'Atlético Madrid ed è un'operazione "a perdere", tanto da registrare una minusvalenza nel bilancio 2024/25. In estate era stata comunicato ai media l'acquisto del giocatore per 13 milioni di euro, equivalenti alla clausola rescissoria. Risulta pertanto una discrepanza di 4 milioni.

Gli effetti economici del passaggio al Como e la cessione a titolo definitivo di Morata al Como saranno visibili sugli esercizi di bilancio dei prossimi anni. Tra poco, all’interno dello spazio riservato ai media post assemblea, questa operazione sarà sicuramente oggetto di domanda.

CAMPAGNA ACQUISTI ESTIVA

Youssouf Fofana 26.000.000€

Strahinja Pavlovic 18.500.000€

Alvaro Morata 17.184.211€

Emerson Royal 16.015.000€

Silvano Vos 2.750.000€

Tammy Abraham 1.500.000€

CAMPAGNA ACQUISTI INVERNALE

Santiago Gimenez 30.200.000€

Warren Bondo 10.526.316€

Joao Felix 2.923.000€

Riccardo Sottil 750.000 €

Kyle Walker titolo gratuito



Ricordiamo che il Milan ha chiuso il bilancio con un attivo di 2.9 milioni, in diminuzione di 1.1 milioni rispetto all'utile dell'esercizio 2023/24. Il saldo in positivo è dovuto in gran parte alle plusvalenze realizzate nel mese di giugno con le cessioni di Reijnders, Pellegrino e Kalulu.