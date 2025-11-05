Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Marsiglia-Atalanta 0-1, le pagelle: Samardzic bello di notte. Ahanor, che personalità

Marsiglia-Atalanta 0-1, le pagelle: Samardzic bello di notte. Ahanor, che personalità
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:08
Gaetano Mocciaro

MARSIGLIA - ATALANTA 0-1 - 90' Samardzic

MARSIGLIA (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Rulli 7 - In un match che non pullula di occasioni, il portiere si prende la scena tenendo a galla i suoi ad inizio partita. Prodigioso, infatti, nel neutralizzare il rigore di De Ketelaere. Un miracolo che, però, non basta per portare a casa punti.

Pavard 6 - Non una prestazione scintillante per l'ex Inter, che nella sua zona fatica abbastanza contenere gli ingressi dei giocatori bergamaschi che sono abbastanza frequenti. Più sicuro e solido, però nella seconda parte del match.

Egan-Riley 6 - Rivedibile in fase di impostazione, se la cava invece nei duelli con Krstovic a cui concede veramente poco. Dal 79' Gomes sv.

Aguerd 6 - Prestazione ordinata per il centrale di sinistra, che si mette in mostra con qualche buona chiusura difensiva.

Murillo 5.5 - Dalla sua parte, oltre a Zappacosta, spinge con continuità anche Ahanor. Serata di grande sofferenza per lui. Quando spinge, non chiude le sue sgroppate in modo preciso.

Hojbjerg 6.5 - L'ex Tottenham, oltre a garantire sostanza in mezzo al campo, accompagna anche diverse azioni offensive. Poco freddo in una circostanza nella prima frazione di gioco, ma la sua prova resta comunque più che positiva.

O'Riley 6 - Lavoro oscuro da parte sua in mediana, senza emergere con giocate ad effetto. Non cala mai di intensità nell'arco dei 90 minuti.

Garcia 5 - Non garantisce una grande spinta sulla sinistra, costretto sulla difensiva da un treno come Bellanova. L'esterno ex Toro e Inter lo manda ancora più in crisi a partire dall'inizio del secondo tempo. Dal 95' Mmadi sv.

Greenwood 6.5 - Dei tre giocatori offensivi è l'elemento che tocca più palloni, risultando molto utile in rifinitura. Nel finale, sfiora anche il pari con un paio di conclusioni dalla distanza.

Paixao 5 - L'ex Feyenoord non riesce ad accendersi come nelle sue serate migliori, venendo ben contenuto dalla difesa avversaria. Non migliora con il passare dei minuti. Dal 71' Vaz 5.5 - Qualcosina in più rispetto al compagno che rileva, ma non abbastanza per arrivare al gol.

Aubameyang 6 - Serata non facile per il centravanti, servito dai compagni con il contagocce. Nell'unica occasione evita nel primo tempo, costringe Carnesecchi agli straordinari. Per il resto, un altro paio di tentativi e anche molto lavoro fuori dall'area.

Allenatore Roberto De Zerbi 5.5 - Il suo Marsiglia non gli regala la gioia di un successo in quello che per lui è una sorta di Derby. la squadra si sveglia tardi, creando nel complesso troppo poco e pagando una prodezza nel finale.

- - -

ATALANTA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Carnesecchi 7 - Il tiro di Aubameyang nel primo tempo diventa ancor più velenoso con la deviazione di Kossounou: lui risponde da campione. Poi non deve compiere altri interventi fino agli ultimi secondi di gara, quando chiude la saracinesca e regala un preziosissimo successo.

Kossounou 6.5 - Sporca una conclusione di Aubameyang rimediando a un'errata lettura del fuorigioco. Non ha problemi con Paixao, viene tolto dal campo per evitare rischi dopo aver rimediato un'ammonizione. Dal 55' Hien 6 - Solido.

Djimsiti 6.5 - Partita numero 300 per l'albanese, terzo difensore per presenze dietro Toloi e l'irraggiungibile Bellini. Comanda il reparto, si fa apprezzare per le chiusure e nel complesso contribuisce a rendere inefficaci uno dei migliori attacchi d'Europa.

Ahanor 7 - 17 anni e personalità (o incoscienza?). Non solo è perfetto nelle chiusure, murando anche una conclusione da distanza ravvicinata, ma quando può prende e avvia l'azione offensiva, facendosi vedere in avanti. Il Vélodrome non lo spaventa.

Bellanova 6.5 - La chiusura su Greenwood nel secondo tempo lo assolve da ogni peccato. Solo qualche minuto prima ha l'occasione del vantaggio ma non la sfrutta. Un leggero fuorigioco di Krstovic annulla il suo splendido assist vincente per Lookman.

De Roon 6 - Un solo tempo per l'olandese non troppo appariscente e con qualche pallone perso di troppo. Dal 46' Pasalic 6.5 - Aggiunge senz'altro qualità tecnica e in fase di costruzione sbaglia poco e nulla. Entrerebbe nell'azione del vantaggio di Lookman se il fuorigioco di Krstovic non rendesse tutto vano.

Ederson 6 - Il brasiliano si distingue soprattutto per la garra. Si prende il giallo, rischia anche di causare il rigore ma alla fine finisce nel migliore dei modi.

Zappacosta 6.5 - Attivissimo sulla sinistra, riesce spesso ad affondare e anche a pennellare, mandando quasi in gol Bellanova.

De Ketelaere 5 - L'esecuzione dal dischetto non è nemmeno brutta. Ne rimane scottato perché non riesce a rialzarsi. Dall'85' Samardzic 7 - Fu provvidenziale contro il Brugge da subentrato, si ripete questa volta pur avendo meno tempo a disposizione. Scomodando l'avvocato Agnelli con Zibì Boniek, il soprannome "bello di notte" viene naturale.

Krstovic 5 - Il rigore conquistato, vero. Ma poco altro. In pratica non gliene va più bene una: ha sulla coscienza un gol fallito nel primo tempo che non è altro che un rigore in movimento e il suo fuorigioco annulla la rete di Lookman. Dall'85' Scamacca sv.

Lookman 5.5 - Imbucata splendida che vale il rigore e un gol annullato non per colpa sua. In mezzo poche giocate. Al momento dell'uscita emerge un certo nervosismo con Juric. Dal 76' Musah sv-

Allenatore Ivan Juric 7 - L'inizio è incoraggiante, l'Atalanta a Marsiglia fa la partita per lunghi tratti e non può certo avere colpe se De Ketelaere fallisce un rigore. Azzecca i cambi, porta a casa tre punti fondamentali.

Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
