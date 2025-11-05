Champions League, la classifica: Inter dietro solo a Bayern e Arsenal. Super Atalanta

Al termine del quarto turno di League Phase di Champions League i conti sono fatti e la classifica finale è stilata. Primo piano dedicato alle italiane (evidenziate in neretto): l'Inter si tiene stretto il terzo posto a punteggio pieno (quota 12) e con una differenza reti inferiore solamente di un gol rispetto alle due superpotenze Bayern Monaco e Arsenal. L'Atalanta è la seconda miglior squadra "nostrana", al momento in 16esima posizione e con 7 punti dopo la vittoria sul Marsiglia di De Zerbi. Napoli a fil di playoff dopo lo 0-0 di ieri con l'Eintracht, Juventus fuori dalla zona indicata e distante un passo (in termini di punti).

CLASSIFICA FINALE

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. Inter 12 (dr +10)

4. Manchester City 10 (dr +7)

5. PSG 9 (dr +9)

6. Newcastle 9 (dr +8)

7. Real Madrid 9 (dr +6)

8. Liverpool 9 (dr +5)

9. Galatasaray 9 (dr +2)

10. Tottenham 8 (dr +5)

11. Barcellona 7 (dr +5)

12. Chelsea 7 (dr +3)

13. Sporting 7 (dr +3)

14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)

15. Qarabag 7 (dr +1)

16. Atalanta 7 (dr -2)

17. Atletico Madrid 6 (dr +1)

18. PSV 5 (dr +2)

19. Monaco 5 (dr -2)

20. Pafos 5 (dr -3)

21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)

22. Club Brugge 4 (dr -2)

23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

24. Napoli 4 (dr -5)

25. Marsiglia 3 (dr +1)

26. Juventus 3 (dr -1)

27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)

28. Royale Union SG 3 (dr -8)

29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -4)

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -9)

35. Benfica 0 (dr -6)

36. Ajax 0 (dr -13)