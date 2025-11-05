Champions League, la classifica: Inter dietro solo a Bayern e Arsenal. Super Atalanta
Al termine del quarto turno di League Phase di Champions League i conti sono fatti e la classifica finale è stilata. Primo piano dedicato alle italiane (evidenziate in neretto): l'Inter si tiene stretto il terzo posto a punteggio pieno (quota 12) e con una differenza reti inferiore solamente di un gol rispetto alle due superpotenze Bayern Monaco e Arsenal. L'Atalanta è la seconda miglior squadra "nostrana", al momento in 16esima posizione e con 7 punti dopo la vittoria sul Marsiglia di De Zerbi. Napoli a fil di playoff dopo lo 0-0 di ieri con l'Eintracht, Juventus fuori dalla zona indicata e distante un passo (in termini di punti).
CLASSIFICA FINALE
1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. Inter 12 (dr +10)
4. Manchester City 10 (dr +7)
5. PSG 9 (dr +9)
6. Newcastle 9 (dr +8)
7. Real Madrid 9 (dr +6)
8. Liverpool 9 (dr +5)
9. Galatasaray 9 (dr +2)
10. Tottenham 8 (dr +5)
11. Barcellona 7 (dr +5)
12. Chelsea 7 (dr +3)
13. Sporting 7 (dr +3)
14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)
15. Qarabag 7 (dr +1)
16. Atalanta 7 (dr -2)
17. Atletico Madrid 6 (dr +1)
18. PSV 5 (dr +2)
19. Monaco 5 (dr -2)
20. Pafos 5 (dr -3)
21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)
22. Club Brugge 4 (dr -2)
23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
24. Napoli 4 (dr -5)
25. Marsiglia 3 (dr +1)
26. Juventus 3 (dr -1)
27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)
28. Royale Union SG 3 (dr -8)
29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -4)
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -9)
35. Benfica 0 (dr -6)
36. Ajax 0 (dr -13)
