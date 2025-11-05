Barça salvato dal VAR, Osimhen e City show. Mou perde ancora: Champions League, i finali

Nelle partite andate in scena in contemporanea questa sera (ore 21) per la chiusura del quarto turno di League Phase di Champions League è successo di tutto. L'Inter rimontata per un momento dal Kairat Almaty, finché Carlos Augusto ha regalato la vittoria, passando per il tornado Victor Osimhen che si è abbattuto contro l'Ajax dopo una tripletta formidabile nell'arco di 19 minuti. E il Galatasaray a prendersi trionfo (3-0), clean sheet e classifica migliorata.

Il Benfica si mangia le mani per i due pali centrati nel primo tempo con Lukebakio e Otamendi, il centro di Schick nella ripresa è l'ardua sentenza per José Mourinho e i suoi. Così il Bayer Leverkusen invece a sbancare il Da Luz 1-0. Maremoto Manchester City che si infrange sul malcapitato Borussia Dortmund: la doppietta luccicante di Foden, più il solito Haaland e il poker di Cherki chiudono il match a Etihad Stadium per 4-1. Inutile il gol-bandiera di Anton.

Clamoroso quanto successo a Brugge tra i belgi nerazzurri e il Barcellona, continuamente all'inseguimento in una partita ricca di colpi di scena e gol: Tresoldi e Forbs hanno illuso momentaneamente i padroni di casa, Ferran Torres e Yamal hanno riportato la parità, ancora Forbs ha provato a riportarsi in vantaggio ma l'autorete di Tzolis ha negato l'impresa stoica al Club Brugge sui blaugrana. Così come una revisione al VAR ha tolto una rete ai nerazzurri dopo la papera di Szczesny in dribbling che aveva spalancato la porta a Vermant: la gara finisce in parità, per 3-3 al Jan Breydel Stadion. Per finire il Newcastle: un gol per tempo, tra l'incornata di Burn e il raddoppio di Joelinton, abbattono un Athletic Bilbao impalpabile 2-0.

Champions League, i finali delle 21

Ajax - Galatasaray 0-3

59' Osimhen (G), 65' rigore Osimhen, 78' rigore Osimhen (G)

Benfica - Bayer Leverkusen 0-1

65' Schick (BL)

Club Brugge - Barcellona 3-3

6' Tresoldi (CB), 8' Ferran Torres (B), 17' Forbs (CB), 61' Yamal (B), 64' Forbs (CB), 77' autogol Tzolis

Inter - Kairat Almaty 2-1

45' Lautaro Martinez (I), 55' Arad (K), 67' Carlos Augusto (I)

Manchester City - Dortmund 4-1

22' Foden (M), 29' Haaland (M), 57' Foden (M), 72' Anton (B), 91' Cherki (M)

Marsiglia - Atalanta 0-1

90' Samardzic (A)

Newcastle - Athletic Bilbao 2-0

11' Burn (N), 49' Joelinton (N)

I finali delle 18:45

Pafos - Villarreal 1-0

47' Luckassen (P)

Qarabag - Chelsea 2-2

16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rigore Jankovic (Q), 53’ Garnacho (C)

Champions League, tutti i risultati di ieri

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1

39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

43' Balogun (M)

Juventus – Sporting Lisbona 1-1

12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)

Liverpool – Real Madrid 1-0

61' Mac Allister (L)

Olympiakos – PSV 1-1

17' Martins (O), 92' Pepi (P)

PSG – Bayern Monaco 1-2

4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)

Tottenham – FC Copenhagen 4-0

19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)

CLASSIFICA FINALE

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. Inter 12 (dr +10)

4. Manchester City 10 (dr +7)

5. PSG 9 (dr +9)

6. Newcastle 9 (dr +8)

7. Real Madrid 9 (dr +6)

8. Liverpool 9 (dr +5)

9. Galatasaray 9 (dr +2)

10. Tottenham 8 (dr +5)

11. Barcellona 7 (dr +5)

12. Chelsea 7 (dr +3)

13. Sporting 7 (dr +3)

14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)

15. Qarabag 7 (dr +1)

16. Atalanta 7 (dr -2)

17. Atletico Madrid 6 (dr +1)

18. PSV 5 (dr +2)

19. Monaco 5 (dr -2)

20. Pafos 5 (dr -3)

21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)

22. Club Brugge 4 (dr -2)

23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

24. Napoli 4 (dr -5)

25. Marsiglia 3 (dr +1)

26. Juventus 3 (dr -1)

27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)

28. Royale Union SG 3 (dr -8)

29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -4)

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -9)

35. Benfica 0 (dr -6)

36. Ajax 0 (dr -13)