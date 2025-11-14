Fiorentina, Galloppa: "In Prima Squadra solo due giorni ma stata davvero un'emozione forte"

Daniele Galloppa, tecnico della Primavera della Fiorentina, ha parlato nell'incontro andato in scena al Viola Park con i ragazzi della scuola Martin Luter King di Firenze. Queste le sue parole pubblicate dallo stesso club viola sui propri profili social: "L'esperienza più bella è stata sicuramente quella con la prima squadra a Mainz con tanti tifosi a seguirci, quella è stata la più bella e emozionante. Sono stato dentro in due giorni ed è stato davvero un'emozione forte".

Hai mai ricevuto commenti negativi sui social?

"Ne ho ricevuti tanti e mi sono sentito ovviamente male. Poi cresci, ci fai il callo e impari a capire che ha senso sentirsi male solo se il commento arriva da qualcuno che conosci. È molto più facile giudicare che fare le cose, ho imparato con il tempo a lasciar andare".

Come si gestiscono determinate emozioni?

"Si gestiscono vivendole. Quando ci sono delle emozioni forti c'è anche della paura, ma li o scappi o le vivi e le affronti. Io ho cercato di viverle in naturalezza, non mi sono sentito fuori posto o a disagio, sono stato forse anche fortunato. Quando hai una paura vivila e affrontala".

Com'è essere alla Fiorentina?

"È bello, perché prima di tutto lavoriamo in un posto unico al mondo. La mia Primavera è una squadra forte ed è bello stare qui, ovvio che poi quando vai in prima squadra è ancora più bello, però è anche molto più stressante. A Firenze poi non si è mai contenti (ride ndr.)".