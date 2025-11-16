Galloppa: "Ai miei ragazzi faccio smettere di usare il telefono prima di entrare in spogliatoio"

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, che poco più di una settimana fa ha guidato dalla panchina la squadra viola in Conference League nella trasferta persa 2-1 in Germania contro il Mainz, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, parlando così di come gestisce il gruppo: "La regola nostra dello spogliatoio è di smettere di usare il telefono prima di entrarci, altrimenti il magazziniere non gli dà il cambio per fare l'allenamento".

Galloppa spiega perché ha adottato questo metodo: "Sono costretti a lasciare il telefono per quelle quattro ore, da prima dell'allenamento a dopo la doccia: è un modo per cercare di farli relazionare e staccare da quel mondo virtuale che esiste davvero. Non per dire che è tutto colpa di internet o dei social, anzi, siamo noi a doverci adattare, ma quando si può cerco di creare un clima amichevole, sia tra loro, che tra noi dello staff, con una battuta o facendo due chiacchiere, anche per conoscerci meglio e senza il telefono in mano".