Fiorentina, Goretti: "Classifica non buona, ma situazione agli antipodi dell'anno scorso"

Tutto pronto al Mapei Stadium per l’11ª giornata di Serie A, che vedrà di fronte Sassuolo e Fiorentina per un match delicatissimo in cui entrambe le squadre cercano punti per rilanciarsi. Pochi minuti prima del fischio d'inizio, ai microfoni di DAZN è intervenuto il direttore sportivo viola Roberto Goretti per fare il punto sulla situazione in casa gigliata e sul percorso della squadra.

Considerata anche la grande media punti dello scorso anno da quando è arrivato Vanoli, l'allenatore avrà il tempo di lavorare serenamente durante questa stagione?

"Sicuramente la fiducia in un allenatore è determinante se uno vuole raggiungere qualcosa, così come dargli il tempo per poter lavorare: è un mezzo fondamentale per raggiungere gli obiettivi. È fondamentale che il club e la dirigenza abbiano fiducia nell’allenatore, come è fondamentale che l’allenatore abbia entusiasmo, fiducia e voglia di lavorare nel club. Questi sono due aspetti essenziali: nel momento in cui ne manca uno, chiaramente diventa un problema".

Se le avessero detto a inizio anno che a questo punto della stagione sareste stati in questa posizione di classifica, visto che è difficile non guardarla ora, cosa avrebbe risposto?

"Onestamente avrei pensato che fosse un déjà vu, una ripetizione dell’anno precedente. Analizzandola poi da dentro, però, vi dico che in realtà, nonostante una classifica indubbiamente non buona e un inizio a livello di risultati non buono, vedo due situazioni quasi agli antipodi. Nella situazione dell’anno scorso, la squadra e il club erano arrivati alla fine di un ciclo tecnico lungo sette anni in cui erano stati ottenuti dei buoni risultati. Quest’anno, invece, siamo all’inizio di un cambiamento quasi radicale, importante sia nel modo di conduzione del club sia nel modello che si vuole cercare di raggiungere".