Gasperini: "Speriamo di recuperare Dybala, Svilar e Koné dopo il Sassuolo o post sosta"

Mister Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions col Manchester United, ha fatto il punto sulle condizioni della sua Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

Le parole di Gasperini

L'Inghilterra è avanti per impianti, ma dal punto di vista tecnico-tattico ci siamo avvicinati?

"Bisognerà vedere dai risultati. L'ultima volta è andata meglio, la giornata prima non bene per le italiane. Il campionato italiano sta esprimendo una bella qualità di gioco, fatta di tante squadre che danno soddisfazione ai propri tifosi e di tante belle partite".

Il Manchester United non riesce a diventare squadra: è il momento buono per affrontarlo?

"Ce lo auguriamo, ma è sempre una grande incognita. Sono squadre composte da giocatori molto forti, che soprattutto in campionato hanno avuto delle difficoltà. Ma ti puoi aspettare sempre delle reazioni e la capacità di ritrovare quella strada che non hanno trovato fino ad adesso. Noi ci auguriamo il contrario e di accentuare le loro difficoltà".

Ci dobbiamo aspettare Mora o tre centrocampisti?

"Vediamo. Giochiamo in modo talmente pressante tra una partita e l'altra che dobbiamo aspettare l'ultimo giorno per decidere".

Per Svilar, Koné e Dybala si aspetta la sosta?

"Viaggiamo a vista. Intanto giochiamo questa partita, poi mercoledì torniamo a Roma e valuteremo tutti e tre per capire se è possibile recuperarli col Sassuolo o dopo la sosta".