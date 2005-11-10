Oggi l'Udinese esonera Runjaic e dà la squadra a Zanetti. I dettagli sul contratto

L'Udinese ha deciso di percorrere la strada dell'esonero dell'allenatore Kosta Runjaic dopo la deludente sconfitta di sabato contro la Roma, che si è imposta al Bluenergy Stadium con il risultato conclusivo di 2-5.

Arriva Zanetti fino a giugno

Nella giornata di oggi sarà comunicato e ufficializzato il cambio di panchina. Nelle prossime ore infatti è attesa la nota ufficiale sull'esonero ma anche quella relativa all'ingaggio di Paolo Zanetti, che arriverà sulla panchina dei bianconeri firmando un contratto fino al termine della stagione con opzione per andare avanti fino al 2028.