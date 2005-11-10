Oggi l'Udinese esonera Runjaic e dà la squadra a Zanetti. I dettagli sul contratto

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Oggi l'Udinese esonera Runjaic e dà la squadra a Zanetti. I dettagli sul contrattoTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 10:52Serie A
autore Dimitri Conti
02.11.2026 10:52Serie A
Il club friulano saluterà l'allenatore tedesco dopo oltre due anni: colpa dei 5 punti raccolti in 10 giornate di Serie A.
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L'Udinese ha deciso di percorrere la strada dell'esonero dell'allenatore Kosta Runjaic dopo la deludente sconfitta di sabato contro la Roma, che si è imposta al Bluenergy Stadium con il risultato conclusivo di 2-5.
Arriva Zanetti fino a giugno
Nella giornata di oggi sarà comunicato e ufficializzato il cambio di panchina. Nelle prossime ore infatti è attesa la nota ufficiale sull'esonero ma anche quella relativa all'ingaggio di Paolo Zanetti, che arriverà sulla panchina dei bianconeri firmando un contratto fino al termine della stagione con opzione per andare avanti fino al 2028.
Fonte: Alessio Alaimo
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