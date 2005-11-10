Davide Lippi e l’anno più difficile della sua vita. Dalla lotta alla malattia al ritorno al sorriso

Davide Lippi ha vinto la sua battaglia più difficile, di sicuro la più importante. E ora può finalmente sorridere, pur sapendo di dover mantenere alta la guardia. L’ultimo anno per lui non è stato certo facile. Ha mantenuto il silenzio, ha sofferto e lottato con la sua famiglia e gli amici più cari. Quando ha scoperto che avrebbe dovuto affrontare la trattativa più “pericolosa”della sua vita non ha perso lo spirito, da vincente quale è. E ha cominciato a dare il meglio di sé stesso, riuscendoci alla grande. Davide ha scelto in questi giorni i social per raccontare quello che gli è successo negli ultimi dodici mesi: “Per adesso è stata vinta una battaglia, ma non la guerra”, senza specificare la natura della malattia che comunque lo ha segnato e gli ha fatto capire tante cose.

Sul suo profilo Instagram ha raccolto una serie di immagini che raccontano il suo ultimo anno: momenti in ospedale, il percorso di cura e tanto altro, ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicini. Un percorso che gli ha fatto prendere la vita inevitabilmente in una maniera diversa. Anche se sempre concentrato sul suo lavoro da procuratore sportivo, che negli anni gli ha dato tante soddisfazioni. Sa bene che però niente è scontato e lo ha voluto ricordare: “Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra”. Insomma Davide è pronto ad ogni sfida. La sua determinazione e la sua volontà faranno il resto. Ma intanto grazie all’affetto di tutti oggi può di nuovo finalmente sorridere.