Thuram: "Unica punta? Posso rifarlo. Il problema dell'approccio possiamo correggerlo"

Dopo il ko nel derby contro il Milan per 3-1 l'Inter vuole ripartire dalla Champions League. Domani sera sarà ospite del Feyenoord: a breve la conferenza stampa di Marcus Thuram. Diretta testuale a cura di TMW.

La conferenza stampa, prevista alle 18.45, comincerà con qualche minuto di ritardo.

19.06 - Inizia la conferenza stampa di Thuram.

Barella e Bastoni hanno ammesso che ci sono problemi di approccio. Condividi?

"Condivido cosa hanno detto".

Il modo in cui avete vinto contro lo Shakhtar può essere la svolta dell'Inter europea?

"Penso che l'atteggiamento che abbiamo avuto in 10 dobbiamo averlo sempre in qualsiasi competizione".

Dopo la sosta hai giocato sempre, ti senti stanco? Potremmo rivederti unica punta?

"E' il sogno di tutti giocare sempre, sono molto felice. Unica punta? Posso rifarlo".

L'assenza di Lautaro si sente soprattutto per il carattere.

"Penso che ognuno si esprime con il suo carattere, altri senatori fanno tanto bene per la squadra".

In qualche occasione abbiamo visto che venite avanti per la pressione ma restate nel mezzo, non andate troppo a pressare e rimanete lontani. E' vero? Da cosa dipende?

"Ci sono momenti nella partita in cui possiamo pressare alto e altri in cui dobbiamo aspettare. Dobbiamo scegliere i momenti".

Come si lavora sull'approccio in poco tempo?

"Penso che quando lo sai lo puoi correggere. L'importante è non fare finta che non ci sia questo problema ma l'abbiamo capito tutti, spero che possiamo fare meglio".

19.11 - Finisce qui la conferenza stampa di Thuram.