Recalcati: "Inter, non ho capito Chivu. Non si fanno esperimenti nel derby"

Il giornalista Christian Recalcati è intervenuto alla radio di Tuttomercatowerb.com, durante Maracanà, per dire la sua sull'Inter dopo il ko nel derby: "Critiche a Chivu? E' normale. Sinceramente sapevo che il derby è una partita a sè, ma così no. Non riesco veramente a capire questo 3-4-2-1, con i due alle spalle dell'unica punto che sono due centrali come Diouf e Sucic, due mezzali. Il fatto di sapere di Pio Esposito e Bonny febbricitanti non lo so. Va bene, non c'erano le punte e si gioca con una sola, ma magari come esterno sinistro metto Dimarco e non mi invento Sucic laterale.

Non ho capito Chivu stavolta. Avrà avuto tutte le sue motivazioni Chivu, ma magari gli esperimenti si fanno col Venezia, non in un derby che non vinci da tempo. E poi c'è un'Inter con e senza Lautaro. E' insostituibile. La difesa colpevole? Bisseck, Akanji e Bastoni è stato il trio titolare dello scudetto, quest'anno è la stessa".