Vicario è stato almeno la quinta scelta per la Juve sul mercato: ma è forse l'acquisto più azzeccato

La Juventus si gode la vittoria contro il Napoli, arrivata grazie alla perla di Kerim Alajbegovic e al destro a giro di Jeremie Boga, ma se i bianconeri sono arrivati a giocarsi la partita in parità fino al settantesimo grandi meriti devono essere attribuiti a Guglielmo Vicario. Il portiere bianconero, arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto ad agosto inoltrato, ha salvato infatti il risultato in almeno due occasioni: la prima dopo appena otto minuti, sul colpo di testa di Lucca, e la seconda nella ripresa, su Politano, grazie a un'uscita fuori dall'area di rigore tanto coraggiosa quanto determinante.

L'ultima scelta nello scorso mercato estivo

E pensare che lo stesso Vicario non è stato certo l'obiettivo numero uno per i bianconeri nello scorso mercato estivo, anzi. Giusto per citarne alcuni, in ordine di tempo, la dirigenza bianconera, da giugno in poi, aveva messo gli occhi su Alisson Becker e Giorgi Mamardashvili del Liverpool, il Dibu Martinez dell'Aston Villa, finito poi al Chelsea, David De Gea della Fiorentina, Alexander Nubel del Bayern Monaco e Zion Suzuki, che ha preso il posto proprio dell'argentino a club di Birmingham. Tanti nomi, tanti sondaggi, tante trattative non andate in porto, fino ad arrivare alla scelta Vicario che, analizzando anche la formula con la quale l'italiano è arrivato a Torino, non convinceva neanche troppo.

L'acquisto più azzeccato, o quasi

A conti fatti, però, è evidente che quello relativo a Vicario possa essere etichettato come l'acquisto più azzeccato dell'estate della Juventus. Certo, il gol di Alajbegovic di ieri fa pensare che anche il bosniaco sia in lotta per questo "titolo", ma al giovane classe 2007 servirà ancora tempo prima di potersi affermare definitivamente con la maglia bianconera addosso e l'altro candidato, Jhon Lucumi, ha fatto sì bene in questa prima parte di stagione, ma non quanto Vicario. A giugno la Juventus potrà riscattarlo per otto milioni di euro, una cifra non certo esorbitante, e se le prestazioni dovessero continuare a essere queste sarà impossibile per i bianconeri non prenderlo a titolo definitivo. Se il buongiorno si vede dal mattino, Guglielmo Vicario si sta guadagnando un lungo futuro a Torino.