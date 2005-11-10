Lucca non è Hojlund e il Napoli si è accorto che a gennaio servirà una punta a ogni costo

Un colpo di testa con grande parata di Vicario e nulla più. La partita di Lorenzo Lucca contro la Juventus di ieri sera, in modo molto sintetico, potrebbe essere riassunta così, con il centravanti del Napoli che non ha sfruttato al meglio la grande occasione che gli si è creata vista l'assenza per sindrome influenzale di Rasmus Hojlund, costretto a dare forfait all'ultimo minuto nella sfida dell'Allianz Stadium.

Hojlund e Lucca: centravanti completamente diversi

Sia chiaro, e lo abbiamo detto, il riassunto della gara di Lorenzo Lucca che abbiamo fatto è stato molto sintetico e riduttivo. L'ex Udinese, arrivato nel capoluogo campano nell'estate 2025 per quasi 40 milioni di euro, ha fatto anche altro. Si è sbattuto, ha preso tanti falli, specialmente nel primo tempo, e se non ha inciso più di troppo è stato anche per colpa dell'intera squadra, sparita poi definitivamente dal campo nel corso della ripresa. In alcune situazioni, però, si è vista tutta la difficoltà dello stesso Lucca nel recepire i palloni dei compagni, che spesso lo hanno chiamato ad attaccare la profondità come se in campo ci fosse Hojlund. I due centravanti del Napoli sono totalmente diversi, hanno caratteristiche agli antipodi, e questo rappresenta un problema in più per Allegri nelle gara dove non può contare sul danese.

A gennaio servirà una punta

Ecco perché il Napoli, nel mercato di gennaio, dovrà molto probabilmente andare alla ricerca di un altro attaccante, con caratteristiche più simili a quelle dello stesso Hojlund. In estate era stato fatto il nome di Gabriel Jesus, poi finito al Barcellona ed è proprio quello l'esempio di centravanti, di movimento, che Manna dovrà andare a cercare. Dovrà farlo, a ogni costo, per aiutare Allegri a inseguire quella qualificazione in Champions League che oggi sembra essere molto lontana.