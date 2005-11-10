Chivu: "Credo in questa squadra, domani faremo una grande gara"

Dopo il ko nel derby contro il Milan per 3-1 l'Inter vuole ripartire dalla Champions League. Domani sera sarà ospite del Feyenoord: a breve la conferenza stampa di Cristian Chivu. Diretta testuale a cura di TMW.

La conferenza stampa, prevista alle 18.45, comincerà con qualche minuto di ritardo.

19.01 - Inizia la conferenza stampa.

Che risposte ti aspetti dalla squadra dopo la sconfitta contro il Milan? Sei fiducioso?

"Io credo nel lavoro, in questa squadra, in quello che ha fatto fino ad adesso. Sono fiducioso in quello che farà perché sono grandi campioni. Ci sono episodi negativi e errori dai quali si deve imparare. Questi giocatori hanno portato un determinato standard a quello che rappresenta il nostro club".

Che ricordi hai in questo stadio?

"Quando ho vinto la Coppa olandese. So cosa vuol dire questo stadio, quanta passione ci mettono i tifosi. Conosco l'atmosfera che si respira".

C’è un momento specifico che ricordi delle sfide tra Feyenoord e Ajax?

"Ne ricordo tanti, ma la partita sarà Feyenoord-Inter e cerco di restare concentrato su questo".

Avete ridimensionato le vostre aspettative in Champions?

"Abbiamo sempre detto che la Champions è partita per partita, ovvio che se si vogliono fare i calcoli per arrivare tra le prime otto il conteggio si gira intorno ai 16 punti. Siamo ancora in gara, domani non sarà semplice ma siamo consapevoli di cosa vogliamo fare. Faremo una grande gara".

Che avversario ti aspetti?

"Ci sono giocatori che hanno qualità, che sono bravi nei duelli e nell’uno contro uno. Sappiamo che non sarà una sfida facile ma allo stesso tempo anche noi dovremo tirare fuori le nostre qualità e quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà".

C'è ancora qualcuno che ha scorie?

"Abbiamo dovuto gestire un paio di situazioni non facili e non prevedibili. Abbiamo recuperato giocatori come Provedel e Pavard che sono tornati e non abbiamo avuto altri problemi in questi giorni".

19.05 - Finisce qui la conferenza stampa di Chivu.