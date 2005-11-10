L'FVS non fa placare le polemiche in C. Petrone: "Troppe poche persone dietro il monitor"

Dal momento della sua introduzione nel campionato di Serie C, l'FVS ha sempre sollevato polemiche, e anche adesso, quando è ormai passato un anno, diverse società lamentano tempi di revisione troppo lunghi, tanto che qualcuno preferirebbe un errore arbitrale a una partita interrotta per cinque o sei minuti.

Di questo, nella mattinata radiofonica di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato il tecnico Mario Petrone: "In alcune circostanze questa problematica è emersa in maniera evidente. Purtroppo in Serie C non ci sono la stessa tecnologia e le stesse risorse umane a disposizione della Serie A. Il problema è anche legato al modo in cui viene percepito un eventuale cambio di decisione: se viene considerato come l’ammissione di un errore di valutazione, credo che diventi difficile per un arbitro accettarlo nel corso della partita. Il motivo per cui si perde tanto tempo è proprio legato al fatto che chi opera dietro al monitor è sostanzialmente da solo e deve prendere una decisione senza poter contare su un’organizzazione più ampia.

Anche in Serie A, del resto, si commettono errori. Gli errori esistono a tutti i livelli e vanno accettati. Ridurre i tempi delle revisioni in Serie C, sinceramente, sarà difficile con l’attuale organizzazione, perché sono poche le persone che lavorano dietro al monitor”.