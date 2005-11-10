Il Sassuolo la sblocca al 25': Lauriente punisce la Fiorentina, primo gol per il francese
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:58Serie A
autore Gaetano Mocciaro
02.11.2026 18:58Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Sassuolo avanti dopo 25 con Armand Laurienté con un bel contropiede. Errore in appoggio di Fagioli, Berardi intercetta, palla a Esposito che la gira a Laurienté che si invola in porta e col destro supera De Gea. Primo gol stagionale per il francese.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:21 Serie AUfficiale
UfficialePaolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: il comunicato e i dettagli del contratto
20:19 Serie A
Atalanta, Sarri: "Non ci aspettiamo una gara semplice. Cerco di esaltare i miei giocatori"
20:07 Serie A
De Roon: "Spero che la strada per vincere con la Roma sia più corta di quella con l'Atalanta"
20:04 Serie ATMW
TMWFiorentina, protesta dei tifosi: "38 euro vergogna, questo calcio non ci appartiene"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi