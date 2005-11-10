Fiorentina, Mastantuono parzialmente in gruppo dopo l'intervento, a parte Atta

La Fiorentina ha proseguito quest'oggi la preparazione in vista del ritorno in campo per la settima giornata di campionato, in programma domenica pomeriggio a partire dalle 15:00 quando al Franchi arriverà il Como. Per i viola l'obiettivo sarà quello di mettersi alle spalle la brutta sconfitta di Marassi contro il Genoa e risalire una classifica che al momento la vede al penultimo posto.

Vanoli recupera Mastantuono

Contro la squadra lariana, Paolo Vanoli dovrebbe comunque poter contare su Franco Mastantuono. Il calciatore argentino nella giornata di ieri è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara contro il Genoa. Come appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'ex Real Madrid è già tornato a disposizione del tecnico e nella seduta di quest'oggi si è allenato parzialmente in gruppo.

Atta ancora a parte

Permane un certo pessimismo, invece, su Arthur Atta. Il francese, dopo aver saltato la trasferta al Genova, prosegue con il suo percorso personalizzato di recupero. Difficile il suo rientro per la gara contro Cesc Fabregas e i suoi. "Lo voglio quando sarà al 110%" aveva detto Vanoli in conferenza stampa.